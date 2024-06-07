Путин допустил внесение изменений в доктрину о применении ядерного оружия
В военную доктрину России, которая разрешает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны, могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Доктрина – это живой инструмент. И мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину», – сказал Путин.
Он также добавил, что исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил, и у России сейчас нет такой необходимости.
Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.
21 мая Минобороны сообщило, что в Южном военном округе начался первый этап проведения учений подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Мероприятия проводятся по поручению верховного главнокомандующего.