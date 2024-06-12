В Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте
В Киевской области почти два часа продолжалась воздушная тревога, зафиксировано повреждение объектов в двух районах региона, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко.
Регион утром 12 июня подвергся ударам ракет и беспилотников, работали силы противовоздушной обороны, сообщил он. По данным властей, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
«В то же время по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте», – приводит его слова пресс-служба администрации.
В другом районе области загорелось складское помещение. По данным украинских СМИ, взрывы произошли и в Киеве, разрушений не зафиксировано.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.