МИД прокомментировал информацию о скором восстановлении дипотношений с Грузией
Информация о скором восстановлении дипотношений Грузии и России и договоренностях по этому поводу между правительствами двух стран является «уткой» оппозиционных грузинских СМИ. Об этом «Ведомостям» заявили в российском МИДе.
«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», – заявили в ведомстве.
Ранее, 11 июня, грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщил, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.
Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г., после участия российских войск на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для грузинских граждан.