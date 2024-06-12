Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло поздравил россиян и президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщила пресс-служба Кремля.
Белорусский лидер поздравил Путина с государственным праздником по телефону. Стороны также обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая».
Главы государств также затронули в разговоре некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства.
31 мая Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в июле в Казахстане, на нем планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС.
23 мая российский президент прибыл в Белоруссию, на следующий день лидеры двух государств провели переговоры в Минске. Путин тогда заявил, что поездка в республику подчеркивает значение, которое в РФ придают связям с ближайшим соседом и надежным союзником. По его словам, Москва и Минск занимают общую позицию по ряду глобальных и региональных проблем.