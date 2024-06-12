Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

23 мая российский президент прибыл в Белоруссию, на следующий день лидеры двух государств провели переговоры в Минске. Путин тогда заявил, что поездка в республику подчеркивает значение, которое в РФ придают связям с ближайшим соседом и надежным союзником. По его словам, Москва и Минск занимают общую позицию по ряду глобальных и региональных проблем.