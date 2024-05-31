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Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ШОС

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, во время которого лидеры стран обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

На предстоящем саммите ШОС, который пройдет в июле в Казахстане, планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС.

Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за теплый прием и гостеприимство во время его визита в Белоруссию 24 мая. Главы государств отметили, что итоги переговоров придали импульс развитию многопланового стратегического партнерства и союзничества между странами. Россия и Белоруссия будут продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.

23 мая Путин прибыл в Белоруссию, на следующий день лидеры двух государств провели переговоры в Минске. Глава России заявил, что поездка в Белоруссию подчеркивает значение, которое в РФ придают связям с ближайшим соседом и надежным союзником. По его словам, Москва и Минск занимают общую позицию по ряду глобальных и региональных проблем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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