Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ШОС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, во время которого лидеры стран обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
На предстоящем саммите ШОС, который пройдет в июле в Казахстане, планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС.
Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за теплый прием и гостеприимство во время его визита в Белоруссию 24 мая. Главы государств отметили, что итоги переговоров придали импульс развитию многопланового стратегического партнерства и союзничества между странами. Россия и Белоруссия будут продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.
23 мая Путин прибыл в Белоруссию, на следующий день лидеры двух государств провели переговоры в Минске. Глава России заявил, что поездка в Белоруссию подчеркивает значение, которое в РФ придают связям с ближайшим соседом и надежным союзником. По его словам, Москва и Минск занимают общую позицию по ряду глобальных и региональных проблем.