Путин призвал отмечать День России как символ тысячелетнего пути Отечества

Празднование Дня России проходит в стране каждый год 12 июня. История праздника началась 12 июня 1990 г. Тогда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Указом от 2 июня 1994 г. президент страны Борис Ельцин утвердил 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В 1998 г. он предложил переименовать его в День России, а в 2002 г. это официально прописали в Трудовом кодексе.