Путин призвал отмечать День России как символ тысячелетнего пути Отечества
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с Днем России и заявил, что считает необходимым отмечать праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Поздравление главы государства опубликовано в Telegram-канале Кремля.
По его словам, державная мощь Древней Руси развивалась в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы являются одним неразрывным целым с современной Россией.
«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», – подчеркнул Путин.
Он обратил внимание, что Россия переживала немало трудностей, но граждане страны всегда преодолевали все невзгоды.
Празднование Дня России проходит в стране каждый год 12 июня. История праздника началась 12 июня 1990 г. Тогда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Указом от 2 июня 1994 г. президент страны Борис Ельцин утвердил 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В 1998 г. он предложил переименовать его в День России, а в 2002 г. это официально прописали в Трудовом кодексе.