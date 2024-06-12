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Путин призвал отмечать День России как символ тысячелетнего пути Отечества

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с Днем России и заявил, что считает необходимым отмечать праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Поздравление главы государства опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По его словам, державная мощь Древней Руси развивалась в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы являются одним неразрывным целым с современной Россией.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», – подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что Россия переживала немало трудностей, но граждане страны всегда преодолевали все невзгоды.

Празднование Дня России проходит в стране каждый год 12 июня. История праздника началась 12 июня 1990 г. Тогда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Указом от 2 июня 1994 г. президент страны Борис Ельцин утвердил 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В 1998 г. он предложил переименовать его в День России, а в 2002 г. это официально прописали в Трудовом кодексе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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