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Захарова: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к разведке

Ведомости

Власти Дании не предъявили никаких доказательств вины россиянки, арестованной по обвинению в связях с российской разведкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что внешнеполитическое ведомство держит на контроле ситуацию с задержанной гражданкой России. Посольство РФ в Дании потребовало от властей страны немедленного освобождения россиянки и выразило готовность оказать ей необходимую консульскую помощь.

В спецслужбах Дании пояснили, что задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

«Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась "чисткой" собственного населения», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, под ударом спецслужб в настоящий момент может оказаться любой россиянин, который проживает и осуществляет деятельность на территории Дании на законных основаниях.

11 июня Danmarks Radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки сообщило, что на датском острове Зеландия арестовали россиянку по обвинению в том, что она якобы помогала российской разведке работать на территории страны.

Женщина является лидером русской общины Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих в одном из городов на острове Зеландия.

Посол России в Дании Владимир Барбин назвал задержание гражданки России наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб с целью запугать россиян и дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство потребовало от датских властей незамедлительного освобождения россиянки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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