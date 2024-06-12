Захарова: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к разведке
Власти Дании не предъявили никаких доказательств вины россиянки, арестованной по обвинению в связях с российской разведкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что внешнеполитическое ведомство держит на контроле ситуацию с задержанной гражданкой России. Посольство РФ в Дании потребовало от властей страны немедленного освобождения россиянки и выразило готовность оказать ей необходимую консульскую помощь.
В спецслужбах Дании пояснили, что задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
«Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась "чисткой" собственного населения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, под ударом спецслужб в настоящий момент может оказаться любой россиянин, который проживает и осуществляет деятельность на территории Дании на законных основаниях.
11 июня Danmarks Radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки сообщило, что на датском острове Зеландия арестовали россиянку по обвинению в том, что она якобы помогала российской разведке работать на территории страны.
Женщина является лидером русской общины Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих в одном из городов на острове Зеландия.
Посол России в Дании Владимир Барбин назвал задержание гражданки России наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб с целью запугать россиян и дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство потребовало от датских властей незамедлительного освобождения россиянки.