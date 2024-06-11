Россиянку арестовали в Дании по подозрению в связях с российской разведкой
На датском острове Зеландия арестовали россиянку по обвинению в том, что она помогала российской разведке работать на территории страны. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки.
Женщина является лидером русской общины Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих в одном из городов на острове Зеландия.
3 июня DR сообщало, что согласно внутренним документам, с 2017 г. ее консультационный центр получил от московского «Правфонда» в общей сложности не менее 338 000 датских крон (более $48 000). Фонд поддерживает подобные юридические службы по всей Европе.
Несколько европейских спецслужб сообщили DR, что консультационные центры на самом деле являются частью «российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».
Посол России в Дании Владимир Барбина назвал задержание гражданки России «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб» с целью запугать россиян и дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство потребовало от датских властей незамедлительного освобождения женщины.
«Правфонд», согласно информации на сайте организации, занимает оказанием российским соотечественникам за рубежом всесторонней правовой и иной необходимой поддержки при нарушении их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.