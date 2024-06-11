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Россиянку арестовали в Дании по подозрению в связях с российской разведкой

Ведомости

На датском острове Зеландия арестовали россиянку по обвинению в том, что она помогала российской разведке работать на территории страны. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки.

Женщина является лидером русской общины Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих в одном из городов на острове Зеландия.

3 июня DR сообщало, что согласно внутренним документам, с 2017 г. ее консультационный центр получил от московского «Правфонда» в общей сложности не менее 338 000 датских крон (более $48 000). Фонд поддерживает подобные юридические службы по всей Европе.

Несколько европейских спецслужб сообщили DR, что консультационные центры на самом деле являются частью «российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».

Посол России в Дании Владимир Барбина назвал задержание гражданки России «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб» с целью запугать россиян и дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной. Посольство потребовало от датских властей незамедлительного освобождения женщины.

«Правфонд», согласно информации на сайте организации, занимает оказанием российским соотечественникам за рубежом всесторонней правовой и иной необходимой поддержки при нарушении их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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