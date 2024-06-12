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Уехавшая из Германии в Россию политик победила на выборах в Гамбурге

Ведомости

Бывший представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, несмотря на то что ранее была исключена из фракции и уехала в Россию, передает Bild.

Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого достаточно, чтобы пройти в районное собрание. Отмечается, что окончательные итоги голосования огласят после подсчета почтовых бюллетеней, но маловероятно, что они повлияют на результаты голосования.

В июне Петерсен вместе с детьми приехала в Россию, так как боялась, что у нее их отнимут.

«Я хочу обеспечить безопасность своих детей и гарантировать, что они останутся под моей опекой», – подчеркнула политик в комментарии изданию.

По информации Bild, школа, в которой учились дети Петерсен, обратилась в социальные органы из-за проблем с поведением несовершеннолетних. Вопрос о государственной опеке над детьми политика не стоял, но Петерсен предупредила, что дети в учебное заведение больше не придут.

Петерсен родилась в 1982 г. в Омске. В 1998 г. семья переехала в Гамбург. Политик получила немецкое гражданство в 2020 г. и работала экспертом в государственном исполнительном совете партии «Альтернатива для Германии». В мае АдГ исключила политика из своих рядов из-за заявления о свободных и справедливых президентских выборах в России, в которых женщина принимала участие в качестве наблюдателя. В настоящий момент обсуждается полное исключение Петерсен из партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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