Уехавшая из Германии в Россию политик победила на выборах в Гамбурге
Бывший представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, несмотря на то что ранее была исключена из фракции и уехала в Россию, передает Bild.
Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого достаточно, чтобы пройти в районное собрание. Отмечается, что окончательные итоги голосования огласят после подсчета почтовых бюллетеней, но маловероятно, что они повлияют на результаты голосования.
В июне Петерсен вместе с детьми приехала в Россию, так как боялась, что у нее их отнимут.
«Я хочу обеспечить безопасность своих детей и гарантировать, что они останутся под моей опекой», – подчеркнула политик в комментарии изданию.
По информации Bild, школа, в которой учились дети Петерсен, обратилась в социальные органы из-за проблем с поведением несовершеннолетних. Вопрос о государственной опеке над детьми политика не стоял, но Петерсен предупредила, что дети в учебное заведение больше не придут.
Петерсен родилась в 1982 г. в Омске. В 1998 г. семья переехала в Гамбург. Политик получила немецкое гражданство в 2020 г. и работала экспертом в государственном исполнительном совете партии «Альтернатива для Германии». В мае АдГ исключила политика из своих рядов из-за заявления о свободных и справедливых президентских выборах в России, в которых женщина принимала участие в качестве наблюдателя. В настоящий момент обсуждается полное исключение Петерсен из партии.