Уехавшая из Германии в Россию политик победила на выборах в Гамбурге

Петерсен родилась в 1982 г. в Омске. В 1998 г. семья переехала в Гамбург. Политик получила немецкое гражданство в 2020 г. и работала экспертом в государственном исполнительном совете партии «Альтернатива для Германии». В мае АдГ исключила политика из своих рядов из-за заявления о свободных и справедливых президентских выборах в России, в которых женщина принимала участие в качестве наблюдателя. В настоящий момент обсуждается полное исключение Петерсен из партии.