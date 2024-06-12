В G7 договорились о выделении Украине $50 млрд за счет активов России
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от замороженных активов РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.
Технические детали сделки будут окончательно согласованы после саммита лидеров G7, который пройдет в Италии на этой неделе. Это означает, что для заключения соглашения может пройти некоторое время, сказал агентству французский чиновник.
Знакомые с ходом переговоров источники сообщили, что целью соглашения будет выплата средств к концу года.
Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что дискуссии продвигаются вперед.
«То, над чем мы работаем, – это не общая структура, а вполне конкретная с точки зрения того, что она повлечет за собой. Но, конечно, затем необходимо будет проработать основные оперативные детали всего, что согласовано в Италии, и лидеры дадут указание экспертам проработать это в определенные сроки», – добавил Салливан.
Страны G7, по данным AFP, также договорились о принципах распределения обязательств при разморозки активов РФ, пишет ТАСС.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.