В G7 договорились о выделении Украине $50 млрд за счет активов России

«То, над чем мы работаем, – это не общая структура, а вполне конкретная с точки зрения того, что она повлечет за собой. Но, конечно, затем необходимо будет проработать основные оперативные детали всего, что согласовано в Италии, и лидеры дадут указание экспертам проработать это в определенные сроки», – добавил Салливан.