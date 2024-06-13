Антонов пообещал ответить на навязываемую США конфронтацию

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).