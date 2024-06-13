Антонов пообещал ответить на навязываемую США конфронтацию
Россия готова к равноправному диалогу, но навязываться в партнеры США не собирается и ответит на новые санкции. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.
«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат назвал новые санкции США поздравлением российскому народу со стороны Вашингтона. По его мнению, в то время, как американские власти продолжают верить, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», растут угрозы терроризма, распространения оружия массового поражения, киберпреступности и др.
12 июня минфин США расширил санкции против России и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр, Гознак, «Движение первых», Национальный расчетный депозитарий и др.
Кроме того, США запретили американским компаниям оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. При этом американские власти оставили разрешение на операции, связанные с телекоммуникациями, интернетом и гуманитарными операциями. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.