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Антонов пообещал ответить на навязываемую США конфронтацию

Ведомости

Россия готова к равноправному диалогу, но навязываться в партнеры США не собирается и ответит на новые санкции. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат назвал новые санкции США поздравлением российскому народу со стороны Вашингтона. По его мнению, в то время, как американские власти продолжают верить, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», растут угрозы терроризма, распространения оружия массового поражения, киберпреступности и др. 

12 июня минфин США расширил санкции против России и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр, Гознак, «Движение первых», Национальный расчетный депозитарий и др.

Кроме того, США запретили американским компаниям оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. При этом американские власти оставили разрешение на операции, связанные с телекоммуникациями, интернетом и гуманитарными операциями. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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