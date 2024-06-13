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Новые IT-cанкции не повлияют на гражданский сектор

Они коснутся в основном предприятий, которые не успели импортозаместить иностранные системы проектирования
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Кристина Холупова
Ужесточение санкций лишь повысит готовность российского бизнеса и госпредприятий к переходу на российские продукты / Денис Абрамов / Ведомости

Минфин США расширил санкции в отношении российских компаний. В соответствии с новыми правилами американским IT-компаниям будет запрещено оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.

В минфине добавили, что Соединенные Штаты поддерживают свободное распространение информации во всем мире и санкции «не направлены на подрыв гражданского общества». США по-прежнему разрешают «определенные операции, связанные с телекоммуникациями и интернетом, а также гуманитарные операции», говорится в пресс-релизе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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