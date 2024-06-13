Новые IT-cанкции не повлияют на гражданский сектор

Новые IT-cанкции не повлияют на гражданский секторОни коснутся в основном предприятий, которые не успели импортозаместить иностранные системы проектирования
Минфин США расширил санкции в отношении российских компаний. В соответствии с новыми правилами американским IT-компаниям будет запрещено оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.
В минфине добавили, что Соединенные Штаты поддерживают свободное распространение информации во всем мире и санкции «не направлены на подрыв гражданского общества». США по-прежнему разрешают «определенные операции, связанные с телекоммуникациями и интернетом, а также гуманитарные операции», говорится в пресс-релизе.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам