Маск предложил признать авторов украинского черного списка по США террористами
Бизнесмен Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую НКО, которая включила политиков США, критикующих военную помощь Киеву, в так называемый «список наблюдения».
«Их следует внести в список запрещенных террористических организаций», – написал он в X, комментируя пост конгрессмена Джима Бэнкса.
Бэнкс сообщил, что палата представителей приняла решение прекратить финансирование НКО на Украине, которая создала черный список американских политиков.
Название организации не уточняется. ТАСС пишет, что украинская НКО опубликовала список на прошлой неделе. В него вошли 76 компаний и 391 физлицо, включая Маска и экс-президента США Дональда Трампа.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. С начала боевых действий США выделили Украине помощь на $51,2 млрд, сообщает Пентагон. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения ВСУ. В Кремле отмечали, что это не может повлиять на ход спецоперации, но только затягивает конфликт и делает США вовлеченной стороной.