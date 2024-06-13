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Маск предложил признать авторов украинского черного списка по США террористами

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую НКО, которая включила политиков США, критикующих военную помощь Киеву, в так называемый «список наблюдения».

«Их следует внести в список запрещенных террористических организаций», – написал он в X, комментируя пост конгрессмена Джима Бэнкса.

Бэнкс сообщил, что палата представителей приняла решение прекратить финансирование НКО на Украине, которая создала черный список американских политиков.

Название организации не уточняется. ТАСС пишет, что украинская НКО опубликовала список на прошлой неделе. В него вошли 76 компаний и 391 физлицо, включая Маска и экс-президента США Дональда Трампа.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. С начала боевых действий США выделили Украине помощь на $51,2 млрд, сообщает Пентагон. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения ВСУ. В Кремле отмечали, что это не может повлиять на ход спецоперации, но только затягивает конфликт и делает США вовлеченной стороной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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