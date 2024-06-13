Маск предложил признать авторов украинского черного списка по США террористами

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. С начала боевых действий США выделили Украине помощь на $51,2 млрд, сообщает Пентагон. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения ВСУ. В Кремле отмечали, что это не может повлиять на ход спецоперации, но только затягивает конфликт и делает США вовлеченной стороной.