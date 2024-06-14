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Российская ПВО сбила 87 беспилотников над шестью регионами

Ведомости

В ночь на 14 июня российская система ПВО нейтрализовала 87 беспилотников в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Активнее всего дежурные средства противовоздушной обороны работали в Ростовской области – там перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов. По шесть БПЛА – в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях, один – в Крыму.

После атаки БПЛА в ночь на 14 июня в Морозовском районе Ростовской области оказалось нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Воронежской области все шесть БПЛА были нейтрализованы в Лискинском районе. В результате падения обломков был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил губернатор Александр Гусев.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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