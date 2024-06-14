Российская ПВО сбила 87 беспилотников над шестью регионами

Активнее всего дежурные средства противовоздушной обороны работали в Ростовской области – там перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов. По шесть БПЛА – в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях, один – в Крыму.