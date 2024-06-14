Российская ПВО сбила 87 беспилотников над шестью регионами
В ночь на 14 июня российская система ПВО нейтрализовала 87 беспилотников в небе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Активнее всего дежурные средства противовоздушной обороны работали в Ростовской области – там перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов. По шесть БПЛА – в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях, один – в Крыму.
После атаки БПЛА в ночь на 14 июня в Морозовском районе Ростовской области оказалось нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В Воронежской области все шесть БПЛА были нейтрализованы в Лискинском районе. В результате падения обломков был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, сообщил губернатор Александр Гусев.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.