Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции» для обучения солдат ВСУ

Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции», подразумевающей обучение украинских военнослужащих использованию боевых машин на территории страны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) министр национальной обороны страны Нуну Мелу.