Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции» для обучения солдат ВСУ
Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции», подразумевающей обучение украинских военнослужащих использованию боевых машин на территории страны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) министр национальной обороны страны Нуну Мелу.
«Бронетанковую коалицию» совместно возглавляют Польша, Италия и Германия. Документ также подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Португалия также предложила принять участие в работе двух рабочих групп, занимающихся вопросами подготовки, учений, полигонов, структуры и доктрины.
Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров со своим германским коллегой Борисом Писториусом объявил о начале работы «бронетанковой коалиции» в Варшаве. Ее создали для поддержки Украины.