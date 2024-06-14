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Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции» для обучения солдат ВСУ

Ведомости

Португалия присоединилась к «бронетанковой коалиции», подразумевающей обучение украинских военнослужащих использованию боевых машин на территории страны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) министр национальной обороны страны Нуну Мелу.

«Бронетанковую коалицию» совместно возглавляют Польша, Италия и Германия. Документ также подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Португалия также предложила принять участие в работе двух рабочих групп, занимающихся вопросами подготовки, учений, полигонов, структуры и доктрины.

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров со своим германским коллегой Борисом Писториусом объявил о начале работы «бронетанковой коалиции» в Варшаве. Ее создали для поддержки Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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