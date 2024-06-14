Reuters: партия Нетаньяху «Ликуд» сокращает отставание от партии Ганца
Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» сократила разрыв с центристской партией бывшего министра Бени Ганца, сообщает Reuters со ссылкой на данные израильских опросов.
Опрос показал, что «Ликуд» получила 21 место, ее отставание от «Государственного лагеря» составило 24 места. Другой опрос показал, что партия Ганца получила 27 мест, в то время как в начале года ее рейтинг регулярно колебался в районе 30 мест. Вместе с тем оба опроса показали, что большинство избирателей предпочли бы Ганца на посту премьер-министра.
Издание напомнило, что Ганц – бывший генерал армии и министр обороны в прошлом правительстве – присоединился к коалиции Нетаньяху в прошлом году после атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября. Затем 9 июня он объявил об уходе из военного кабинета.
Как ранее писали «Ведомости», Ганц требовал представить план, который включал бы освобождение заложников, ликвидацию движения «Хамас» и формирование администрации в палестинском анклаве, куда вошли бы представители США, Евросоюза и арабских государств. Нетаньяху, в свою очередь, отказался выполнять эти требования.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным минздрава Газы, превысило 37 000.