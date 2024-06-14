Reuters: партия Нетаньяху «Ликуд» сокращает отставание от партии Ганца

Опрос показал, что «Ликуд» получила 21 место, ее отставание от «Государственного лагеря» составило 24 места. Другой опрос показал, что партия Ганца получила 27 мест, в то время как в начале года ее рейтинг регулярно колебался в районе 30 мест. Вместе с тем оба опроса показали, что большинство избирателей предпочли бы Ганца на посту премьер-министра.