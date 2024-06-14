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Reuters: партия Нетаньяху «Ликуд» сокращает отставание от партии Ганца

Ведомости

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» сократила разрыв с центристской партией бывшего министра Бени Ганца, сообщает Reuters со ссылкой на данные израильских опросов.

Опрос показал, что «Ликуд» получила 21 место, ее отставание от «Государственного лагеря» составило 24 места. Другой опрос показал, что партия Ганца получила 27 мест, в то время как в начале года ее рейтинг регулярно колебался в районе 30 мест. Вместе с тем оба опроса показали, что большинство избирателей предпочли бы Ганца на посту премьер-министра.

Издание напомнило, что Ганц – бывший генерал армии и министр обороны в прошлом правительстве – присоединился к коалиции Нетаньяху в прошлом году после атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября. Затем 9 июня он объявил об уходе из военного кабинета.

Как ранее писали «Ведомости», Ганц требовал представить план, который включал бы освобождение заложников, ликвидацию движения «Хамас» и формирование администрации в палестинском анклаве, куда вошли бы представители США, Евросоюза и арабских государств. Нетаньяху, в свою очередь, отказался выполнять эти требования.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным минздрава Газы, превысило 37 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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