Песков не стал уточнять, могут ли предложить экс-мэру Краснодара пост в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, могут ли предложить экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову пост руководителя Сочи или губернатора Краснодарского края.
«Президент же сказал: "Я подумаю". Он подумает, и мы сообщим вам», – сказал Песков отвечая на вопрос о том, рассматривается ли кандидатура Первышова на пост мэра Сочи или главы Краснодарского края.
Евгений Первышов – выходец из партии «Единая Россия», во время пребывания в должности депутата Госдумы состоял в комиссии по обеспечению жилищных прав граждан и комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Участвовал в спецоперации.
В настоящее время пост губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев, он возглавляет регион с 2015 г. Главой Сочи с 2019 г. является Алексей Копайгородский.