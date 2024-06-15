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Корабли России и Египта проведут учения в Средиземном море

Ведомости

Военно-морские учения кораблей ВМФ России и Египта состоятся в Средиземном море, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что российская сторона на учениях будет представлена ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников», которые покинули порт Александрия, а египетская – фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.

Заход в порт Александрия был приурочен ко Дню России и стал еще одним практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества, добавили в Минобороны.

Четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом, следует из сообщения пресс-службы Минобороны. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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