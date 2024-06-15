Корабли России и Египта проведут учения в Средиземном море

Отмечается, что российская сторона на учениях будет представлена ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников», которые покинули порт Александрия, а египетская – фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.