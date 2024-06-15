Корабли России и Египта проведут учения в Средиземном море
Военно-морские учения кораблей ВМФ России и Египта состоятся в Средиземном море, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что российская сторона на учениях будет представлена ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников», которые покинули порт Александрия, а египетская – фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.
Заход в порт Александрия был приурочен ко Дню России и стал еще одним практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества, добавили в Минобороны.
Четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом, следует из сообщения пресс-службы Минобороны. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».