Что корабли ВМФ России делают в Карибском море

Что корабли ВМФ России делают в Карибском мореПоход фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» к Кубе и Венесуэле имеет и символическое, и практическое значение
Четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом, следует из сообщения пресс-службы Минобороны. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть». На острове, по данным «РИА Новости», они пробудут по 17 июня.
Российскую делегацию возглавляет начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев, пишет ТАСС. За несколько часов до захода в порт Гаваны тактическая корабельная ударная группа в составе «Адмирала Горшкова» и подлодки «Казань» завершила учение в Атлантическом океане по применению высокоточного ракетного оружия.
В Минобороны отметили, что поражение условных целей было осуществлено «без фактического пуска ракет»: экипажи отработали их применение с помощью компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км. С борта фрегата также поднимался в воздух корабельный вертолет Ка-27. Еще 17 мая в Минобороны говорили, что основные задачи похода кораблей Северного флота в Атлантику – «демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны».
Вошедший в состав группировки фрегат «Адмирал Горшков» введен в эксплуатацию в 2018 г. С 2021 г. он оснащен гиперзвуковым оружием – ракетами «Циркон». АПЛ «Казань» с пониженным уровнем акустического поля вошла в состав Северного флота в том же 2021 г. и оснащена высокоточным ракетным оружием большой дальности. На этих подлодках могут размещаться крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».
Еще до захода в Гавану 6 июня в Революционных вооруженных силах Кубы заверили, что российские корабли не несут ядерного оружия, «поэтому их остановка в стране не представляет угрозы для региона». Этот визит, отмечали там, «связан с исторически дружескими отношениями между Кубой и Россией» и «строго соответствует международным правилам». Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев 11 июня подтверждал, что отряд боевых кораблей Северного флота посетит с визитом Кубу.
Согласно данным американских СМИ, после Кубы российские корабли могут отправиться к берегам Венесуэлы. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США относятся к российским маневрам серьезно, но, по мнению Вашингтона, эти учения не представляют угрозы американцам. «Речь идет о рутинных военно-морских визитах, которые мы наблюдали при предыдущих администрациях [американских президентов]», – сказала она.
Агентство Reuters 6 июня передавало, что Белом доме не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. И если совместные маневры России и Кубы проходили последний раз 16 лет назад (учения «Венрус-2008»), то российские военные корабли после того действительно неоднократно заходили в латиноамериканские порты. Например, год назад президент Венесуэлы Николас Мадуро поднимался на борт учебного корабля России «Перекоп», который прибыл тогда на озеро Маракайбо.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 июня, что визит кораблей ВМФ России на Кубу не должен давать поводов США для беспокойства. «Военные учения – это нормальная практика. В самых разных регионах мира – это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», – сказал он.
Помимо этого 13 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров намеревался провести переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. А месяцем ранее, 7-9 мая, Москву впервые с ноября 2022 г. посетил президент республики Мигель Диас-Канель. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, а также присутствовал на заседании Высшего евразийского экономического совета (Куба – наблюдатель при ЕАЭС. – «Ведомости») и на параде Победы на Красной площади.
Провести четкую границу между символическим и военно-политическим аспектами в заходе российских кораблей на Кубу довольно сложно, но более знаково - в разрезе первого, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стефанович. И «Адмирал Горшков», и АПЛ «Казань» оснащены серьезным ракетным оружием, а американцы довольно долго выражают озабоченность потенциалом возможного удара крылатыми ракетами с российских подводных лодок типа «Ясень». Россия сейчас символически демонстрирует, что ее корабли способны отправляться на большие расстояния, вести патрулирование, отрабатывать применение ракетного оружия, но при этом практически войну начинать в регионе никто не собирается, уверен аналитик.
Стоит учитывать, говорит Стефанович, что ранее российские корабли уже периодически заходили в латиноамериканские порты, так как проводили нестандартные учения. При воплощении же в жизнь какого-либо «страшного» сценария даже «Адмирал Горшков» или «Казань» поодиночке могут «осложнить жизнь» противнику в данной акватории, заключает эксперт.
Одновременно Россия проводит учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Потому заход российских кораблей и предварявшие его учения в Атлантике стоит рассматривать именно в этом контексте, уверен он, так как эти корабли тоже могут нести ядерное оружие, несмотря на официальные заявления, что сейчас они не оснащены им. Таким образом, задачи российских кораблей в Атлантике вовсе не носят символический характер, а имеют практическое измерение с учетом общего политического контекста и повышения градуса эскалации между США и Россией, заключает Крамник.