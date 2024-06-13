Что корабли ВМФ России делают в Карибском море

Агентство Reuters 6 июня передавало, что Белом доме не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. И если совместные маневры России и Кубы проходили последний раз 16 лет назад (учения «Венрус-2008»), то российские военные корабли после того действительно неоднократно заходили в латиноамериканские порты. Например, год назад президент Венесуэлы Николас Мадуро поднимался на борт учебного корабля России «Перекоп», который прибыл тогда на озеро Маракайбо.