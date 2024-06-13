В Кремле прокомментировали визит ВМФ РФ на Кубу

«Военные учения – это нормальная практика. В самых разных регионах мира – это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае. Это все, что я могу сказать по этой теме», – сказал он.