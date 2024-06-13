В Кремле прокомментировали визит ВМФ РФ на Кубу
Визит Военно-морского флота (ВМФ) на Кубу – распространенная практика, поводов для беспокойства нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Военные учения – это нормальная практика. В самых разных регионах мира – это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае. Это все, что я могу сказать по этой теме», – сказал он.
Первое сообщение о том, что корабли ВМФ прибудут в Гавану, появилось 6 июня. Информацию опубликовало министерство иностранных дел Кубы. По данным ведомства, четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.
12 июня в порт Гаваны вошли спасательный буксир «Николай Чикер», фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин». Визит ВМФ соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона.