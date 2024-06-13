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В Кремле прокомментировали визит ВМФ РФ на Кубу

Ведомости

Визит Военно-морского флота (ВМФ) на Кубу – распространенная практика, поводов для беспокойства нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Военные учения – это нормальная практика. В самых разных регионах мира – это тоже нормальная практика для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае. Это все, что я могу сказать по этой теме», – сказал он.

Первое сообщение о том, что корабли ВМФ прибудут в Гавану, появилось 6 июня. Информацию опубликовало министерство иностранных дел Кубы. По данным ведомства, четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

12 июня в порт Гаваны вошли спасательный буксир «Николай Чикер», фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин». Визит ВМФ соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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