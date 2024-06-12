Группа военных кораблей России зашла в порт Гаваны

О том, что корабли ВМФ прибудут на этой неделе в Гавану, сообщило 6 июня министерство иностранных дел Кубы. По данным ведомства, четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. Эту информацию позднее подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Он сообщил, что российские корабли зайдут в порт Гаваны «в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой».