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Группа военных кораблей России зашла в порт Гаваны

Ведомости

Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, в том числе атомная подлодка и нефтяной танкер, прибывает с официальным визитом на Кубу, передает ТАСС. 

Первым в порт Гаваны зашел спасательный буксир «Николай Чикер», затем в порт зайдут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин».

О том, что корабли ВМФ прибудут на этой неделе в Гавану, сообщило 6 июня министерство иностранных дел Кубы. По данным ведомства, четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. Эту информацию позднее подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Он сообщил, что российские корабли зайдут в порт Гаваны «в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой».

В кубинском ведомстве подчеркивали, что визит соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона. Во время визита в Гавану российские моряки посетят исторически значимые места и встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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