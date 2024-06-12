Группа военных кораблей России зашла в порт Гаваны
Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, в том числе атомная подлодка и нефтяной танкер, прибывает с официальным визитом на Кубу, передает ТАСС.
Первым в порт Гаваны зашел спасательный буксир «Николай Чикер», затем в порт зайдут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин».
О том, что корабли ВМФ прибудут на этой неделе в Гавану, сообщило 6 июня министерство иностранных дел Кубы. По данным ведомства, четыре корабля будут находиться там в период с 12 по 17 июня. Эту информацию позднее подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Он сообщил, что российские корабли зайдут в порт Гаваны «в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой».
В кубинском ведомстве подчеркивали, что визит соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона. Во время визита в Гавану российские моряки посетят исторически значимые места и встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы.