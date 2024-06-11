Главком ВМФ подтвердил, что российские корабли 12 июня посетят Кубу
Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России посетит Кубу 12 июня, подтвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.
«Двенадцатого числа – отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
6 июня министерство иностранных дел Кубы сообщило, что корабли Военно-морского флота РФ прибудут в Гавану в период с 12 по 17 июня. Порт Гаваны посетит состав из четырех кораблей: фрегат «Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
В ведомстве подчеркнули, что визит соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона. Во время визита в Гавану российские моряки посетят исторически значимые места и встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы.