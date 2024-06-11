Главком ВМФ подтвердил, что российские корабли 12 июня посетят Кубу

В ведомстве подчеркнули, что визит соответствует исторически дружественным отношениям между странами. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона. Во время визита в Гавану российские моряки посетят исторически значимые места и встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы.