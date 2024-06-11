CBS узнал о слежке ВМС США за направляющимися в порт Гаваны кораблями России
США направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ России, направляющейся в порт Гаваны. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
Ожидается, что на этой неделе на Кубу прибудут три российских корабля и атомная подводная лодка перед военными учениями в Карибском море, отметили источники. По данным американской разведки, подлодка оснащена ядерной установкой, но не несет ядерного оружия, пишет CBS.
Собеседники утверждают, что Вашингтон не считает учения угрозой, но все же задействовал корабли для слежки. Уточняется, что за подводной лодкой следят два американских эсминца и два судна, буксирующие гидроакустическое оборудование, за тремя российскими кораблями – еще один эсминец и катер береговой охраны США.
С 12 по 17 июня в порту Гаваны будут находиться российские фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», сообщил МИД Кубы 6 июня. Минобороны РФ в середине мая отмечало, что отряд кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход. Подлодка в его составе не упоминалась. По утверждению ведомства, корабли в течение нескольких месяцев будут выполнять задачи в различных районах Мирового океана.
США ожидают, что в ближайшие недели Россия проведет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне. По данным источника CBS, в маневрах также примут участие бомбардировщики. Одновременно воздушные и военно-морские учения станут первыми маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 г. По словам собеседника CBS, корабли могут также зайти в порт Венесуэлы.