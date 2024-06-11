CBS узнал о слежке ВМС США за направляющимися в порт Гаваны кораблями России

С 12 по 17 июня в порту Гаваны будут находиться российские фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», сообщил МИД Кубы 6 июня. Минобороны РФ в середине мая отмечало, что отряд кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход. Подлодка в его составе не упоминалась. По утверждению ведомства, корабли в течение нескольких месяцев будут выполнять задачи в различных районах Мирового океана.