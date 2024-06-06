Корабли Военно-морского флота России прибудут на Кубу 12-17 июня

В МИД Кубы подчеркнули, что визит ВМФ России соответствует историческим дружественным отношениям между странами. Во время своего пребывания в Гаване российские моряки встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы, а также посетят места, которые представляют исторический и культурный интерес.