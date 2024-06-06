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Корабли Военно-морского флота России прибудут на Кубу 12-17 июня

Ведомости

Группа кораблей Военно-морского флота России прибудет в Гавану с официальным визитом в период с 12 по 17 июня, сообщает министерство иностранных дел Кубы.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона», – сказано в сообщении ведомства.

Порт Гаваны посетит состав из четырех кораблей: фрегата «Горшков», АПЛ «Казань», нефтяного танкера «Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер».

В МИД Кубы подчеркнули, что визит ВМФ России соответствует историческим дружественным отношениям между странами. Во время своего пребывания в Гаване российские моряки встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы, а также посетят места, которые представляют исторический и культурный интерес.

6 июня Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты. По информации издания, она проведет военные учения этим летом, нарастив военно-морскую и воздушную активность вблизи США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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