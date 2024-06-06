Корабли Военно-морского флота России прибудут на Кубу 12-17 июня
Группа кораблей Военно-морского флота России прибудет в Гавану с официальным визитом в период с 12 по 17 июня, сообщает министерство иностранных дел Кубы.
«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в стране не представляет угрозы для региона», – сказано в сообщении ведомства.
Порт Гаваны посетит состав из четырех кораблей: фрегата «Горшков», АПЛ «Казань», нефтяного танкера «Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер».
В МИД Кубы подчеркнули, что визит ВМФ России соответствует историческим дружественным отношениям между странами. Во время своего пребывания в Гаване российские моряки встретятся с командующим ВМФ страны и губернатором столицы, а также посетят места, которые представляют исторический и культурный интерес.
6 июня Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты. По информации издания, она проведет военные учения этим летом, нарастив военно-морскую и воздушную активность вблизи США.