Лавров 13 июня проведет переговоры с заместителем главы кабмина Кубы Кабрисасом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 июня проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сегодня, буквально в течение ближайшего времени, глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Кубы Рикардо Кабрисасом, он прибывает в Россию с рабочим визитом», – сообщила она в ходе брифинга.
По словам дипломата, данная встреча станет логическим продолжением «непрерывной динамики плотных и доверительных» российско-кубинских отношений.
12 июня группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, в том числе атомная подлодка и нефтяной танкер, прибыла с официальным визитом на Кубу. 13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это «распространенная практика, поводов для беспокойства нет».