Лавров 13 июня проведет переговоры с заместителем главы кабмина Кубы Кабрисасом

«Сегодня, буквально в течение ближайшего времени, глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Кубы Рикардо Кабрисасом, он прибывает в Россию с рабочим визитом», – сообщила она в ходе брифинга.