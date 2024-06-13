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Лавров 13 июня проведет переговоры с заместителем главы кабмина Кубы Кабрисасом

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 июня проведет переговоры с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня, буквально в течение ближайшего времени, глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра Республики Кубы Рикардо Кабрисасом, он прибывает в Россию с рабочим визитом», – сообщила она в ходе брифинга.

По словам дипломата, данная встреча станет логическим продолжением «непрерывной динамики плотных и доверительных» российско-кубинских отношений.

12 июня группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, в том числе атомная подлодка и нефтяной танкер, прибыла с официальным визитом на Кубу. 13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это «распространенная практика, поводов для беспокойства нет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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