Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с переизбранием
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Рамафоса 14 июня был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Кандидат набрал 283 голоса.
Россия высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур, заявил Путин в поздравлении.
«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в телеграмме.
Российский президент также пригласил лидера ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
ЮАР – парламентская республика. Партии, получившие максимальное количество мандатов в нижней палате парламента, впоследствии выбирают президента (главу исполнительной власти, премьера в ЮАР нет). Парламент ЮАР должен быть сформирован в течение 14 дней после объявления результатов выборов.