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Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с переизбранием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рамафоса 14 июня был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Кандидат набрал 283 голоса.

Россия высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур, заявил Путин в поздравлении.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в телеграмме. 

Российский президент также пригласил лидера ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

ЮАР – парламентская республика. Партии, получившие максимальное количество мандатов в нижней палате парламента, впоследствии выбирают президента (главу исполнительной власти, премьера в ЮАР нет). Парламент ЮАР должен быть сформирован в течение 14 дней после объявления результатов выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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