Казахстан и РФ подпишут соглашение об использовании телефонного кода +7
Правительство Казахстана намерено подписать соглашение с Россией о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
В ведомстве напомнили, что в 2021 г. для получения отдельного кода за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997, но операторы связи заявили, что переход на новый код «влечет ряд финансовых и технологических проблем». Кроме того, абонентам придется обновить свои данные для получения государственных и банковских услуг, в соцсетях и различных приложениях. В переходный период существует высокая вероятность сбоев и «негативного опыта», отметили в ведомстве.
Министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и решило оставить без изменения международный код +7, республика также проработала вопрос о заключении нового соглашения с российским правительством. По данным пресс-службы, сейчас Казахстан ожидает получения ноты РФ о согласовании проекта.