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Казахстан и РФ подпишут соглашение об использовании телефонного кода +7

Ведомости

Правительство Казахстана намерено подписать соглашение с Россией о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

В ведомстве напомнили, что в 2021 г. для получения отдельного кода за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997, но операторы связи заявили, что переход на новый код «влечет ряд финансовых и технологических проблем». Кроме того, абонентам придется обновить свои данные для получения государственных и банковских услуг, в соцсетях и различных приложениях. В переходный период существует высокая вероятность сбоев и «негативного опыта», отметили в ведомстве.

Министерство повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и решило оставить без изменения международный код +7, республика также проработала вопрос о заключении нового соглашения с российским правительством. По данным пресс-службы, сейчас Казахстан ожидает получения ноты РФ о согласовании проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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