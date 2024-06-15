Казахстан и РФ подпишут соглашение об использовании телефонного кода +7

В ведомстве напомнили, что в 2021 г. для получения отдельного кода за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997, но операторы связи заявили, что переход на новый код «влечет ряд финансовых и технологических проблем». Кроме того, абонентам придется обновить свои данные для получения государственных и банковских услуг, в соцсетях и различных приложениях. В переходный период существует высокая вероятность сбоев и «негативного опыта», отметили в ведомстве.