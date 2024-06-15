Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства истребителем РФ

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. Турция одобрила присоединение Швеции к НАТО в январе 2024 г. 5 марта ратификацию заявки Швеции в НАТО одобрил президент Венгрии Тамаш Шуйок. В марте Швеция официально стала 32-м членом НАТО.