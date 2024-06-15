Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства истребителем РФ
Шведские истребители перехватили российский военный самолет после того, как он ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от балтийского острова Готланд, говорится в сообщении вооруженных сил королевства.
«Действия России неприемлемы и свидетельствуют об отсутствии уважения к нашей территориальной целостности», – заявил главнокомандующий ВВС страны Йонас Викман.
В заявлении ВС Швеции говорится, что истребители Gripen были направлены на перехват российского самолета Су-24 после того, как он не ответил на радиопредупреждение военных авиадиспетчеров.
Шведские военные заявили, что в последний раз подобные нарушения со стороны российских самолетов происходили в 2022 г., когда два самолета Су-27 и два Су-24 также нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. Турция одобрила присоединение Швеции к НАТО в январе 2024 г. 5 марта ратификацию заявки Швеции в НАТО одобрил президент Венгрии Тамаш Шуйок. В марте Швеция официально стала 32-м членом НАТО.