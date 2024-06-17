Эстония построит радарные станции на месте снесенных советских памятников
Департамент полиции и погранохраны Эстонии строит радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников. С их помощью можно будет следить за происходящим на границе в режиме реального времени, сообщает газета «Северное побережье».
Одна из радарных станций строится возле памятника «Три штыка», снесенного в 2022 г. Вторая радиостанция будет расположена на месте постамента памятника советскому танку Т-34. Планируется, что 14 новых систем слежения будут построены в течение трех лет и полностью покроют речную границу.
«Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года – это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ – 2027 г.», – уточнила руководитель проекта строительства восточной границы республики Мерле Тикк.
По ее словам, в настоящий момент завершаются работы по строительству двух центров управления в Нарве и Лухамаа. Нарвский центр будет сдан в эксплуатацию в начале 2025 г.
В августе 2022 г. в Эстонии начали демонтаж советских памятников. В Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии. Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.