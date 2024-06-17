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Эстония построит радарные станции на месте снесенных советских памятников

Ведомости

Департамент полиции и погранохраны Эстонии строит радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников. С их помощью можно будет следить за происходящим на границе в режиме реального времени, сообщает газета «Северное побережье».

Одна из радарных станций строится возле памятника «Три штыка», снесенного в 2022 г. Вторая радиостанция будет расположена на месте постамента памятника советскому танку Т-34. Планируется, что 14 новых систем слежения будут построены в течение трех лет и полностью покроют речную границу.

«Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года – это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ – 2027 г.», – уточнила руководитель проекта строительства восточной границы республики Мерле Тикк.

По ее словам, в настоящий момент завершаются работы по строительству двух центров управления в Нарве и Лухамаа. Нарвский центр будет сдан в эксплуатацию в начале 2025 г.

В августе 2022 г. в Эстонии начали демонтаж советских памятников. В Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии. Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.

13 февраля Каллас и эстонский госсекретарь Таймар Петеркоп появились в базе МВД России, однако причина объявления в розыск ведомством не указана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что они объявлены МВД России в розыск за уничтожение памятников советским воинам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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