Путин взял на себя руководство ФМБА
Президент России Владимир Путин подчинил себе деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которым прежде руководило правительство РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», – говорится в документе.
Указано также, что ФМБА исключается из раздела федеральных служб и агентств, работой которых руководит правительство России.
ФМБА России занимается охраной здоровья сотрудников более 700 компаний с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения. В частности, речь о подразделениях «Росатома» и «Роскосмоса», объектах химической и оборонной промышленности.