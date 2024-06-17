Нетаньяху заявил о роспуске созданного после атаки «Хамаса» военного кабинета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о роспуске военного кабинета, который был сформирован в правительстве в октябре прошлого года на фоне атаки на еврейское государство палестинской группировки «Хамас». Об этом пишет портал Ynet.
Нетаньяху проинформировал об этом кабинет безопасности вечером 16 июня. О роспуске стало известно на фоне выхода из военного кабинета лидера центристского альянса «Государственный лагерь» Бени Ганца и члена кабинета с правом совещательного голоса Гади Айзенкота.
Ганц требовал представить план, который включал бы освобождение заложников, ликвидацию движения «Хамас» и формирование администрации в палестинском анклаве, куда вошли бы представители США, Евросоюза и арабских государств. Нетаньяху отказался выполнять эти требования, писали «Ведомости».
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 37 000.
Нетаньяху и Ганц после нападения группировки на Израиль договорились сформировать чрезвычайное правительство. Помимо них в состав созданного в октябре военного кабинета вошел министр обороны Йоав Галлант.