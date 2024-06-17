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Нетаньяху заявил о роспуске созданного после атаки «Хамаса» военного кабинета

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о роспуске военного кабинета, который был сформирован в правительстве в октябре прошлого года на фоне атаки на еврейское государство палестинской группировки «Хамас». Об этом пишет портал Ynet.

Нетаньяху проинформировал об этом кабинет безопасности вечером 16 июня. О роспуске стало известно на фоне выхода из военного кабинета лидера центристского альянса «Государственный лагерь» Бени Ганца и члена кабинета с правом совещательного голоса Гади Айзенкота.

Ганц требовал представить план, который включал бы освобождение заложников, ликвидацию движения «Хамас» и формирование администрации в палестинском анклаве, куда вошли бы представители США, Евросоюза и арабских государств. Нетаньяху отказался выполнять эти требования, писали «Ведомости».

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 37 000.

Нетаньяху и Ганц после нападения группировки на Израиль договорились сформировать чрезвычайное правительство. Помимо них в состав созданного в октябре военного кабинета вошел министр обороны Йоав Галлант.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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