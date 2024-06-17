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Кремль: Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии

Ведомости

Президент России Владимир Путин внимательно относится к заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости приведения в боевую готовность ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Знаете, я хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы – на вопросы журналистов, в том числе иностранных журналистов, ваших коллег. <...> Он не говорит об этом по своей инициативе, и он очень внимательно к этому относится», – заявил Песков.

Песков добавил, что слова генсека НАТО нагнетают напряженность.

Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что страны – члены НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Он счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет». Генсек НАТО в особенности выразил озабоченность из-за Китая, который наращивает ядерный потенциал.

Согласно военной доктрине, Москва допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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