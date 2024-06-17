Кремль: Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии

«Знаете, я хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы – на вопросы журналистов, в том числе иностранных журналистов, ваших коллег. <...> Он не говорит об этом по своей инициативе, и он очень внимательно к этому относится», – заявил Песков.