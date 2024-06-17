Кремль: Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии
Президент России Владимир Путин внимательно относится к заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости приведения в боевую готовность ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Знаете, я хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы – на вопросы журналистов, в том числе иностранных журналистов, ваших коллег. <...> Он не говорит об этом по своей инициативе, и он очень внимательно к этому относится», – заявил Песков.
Песков добавил, что слова генсека НАТО нагнетают напряженность.
Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что страны – члены НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Он счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет». Генсек НАТО в особенности выразил озабоченность из-за Китая, который наращивает ядерный потенциал.
Согласно военной доктрине, Москва допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру.