Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности
Страны – члены НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», – отметил он.
Столтенберг добавил, что НАТО стремится к тому, чтобы в мире не было ядерного оружия. В то же время он счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет». Генсек НАТО в особенности выразил озабоченность из-за Китая, который наращивает ядерный потенциал.
5 июня на встрече с главами мировых информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Москву постоянно пытаются обвинить в том, что она «машет какой-то ядерной дубинкой». В ходе ПМЭФ-2024 он подчеркивал, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации, но в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена.
Согласно военной доктрине, Москва допускает применения ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на аналогичный удар по РФ или ее союзникам, а также если под угрозу ставится само существование государства. Решение об этом принимает президент РФ. Те же причины указаны в основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе также подчеркивается, что РФ рассматривает использование ядерного оружие как крайнюю и вынужденную меру.