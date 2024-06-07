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Байден изменил ядерную стратегию США

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

«Президент недавно подписал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии новой ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», – сказал он.

Вашингтон будет придерживаться Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва будет выполнять свои обязательства по соглашению, добавил Вадди.

Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения.

28 февраля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Об этом он заявил в ходе выступления на неделе высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве. 11 марта в МИД России заявили, что любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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