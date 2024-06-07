Байден изменил ядерную стратегию США
Президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
«Президент недавно подписал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии новой ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», – сказал он.
Вашингтон будет придерживаться Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва будет выполнять свои обязательства по соглашению, добавил Вадди.
Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.
Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения.
28 февраля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Об этом он заявил в ходе выступления на неделе высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве. 11 марта в МИД России заявили, что любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы.