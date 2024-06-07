Байден изменил ядерную стратегию США

28 февраля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Об этом он заявил в ходе выступления на неделе высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве. 11 марта в МИД России заявили, что любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы.