Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ в случае возвращения РФ к своим обязательствам

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях спецоперации инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России. При этом, отметил президент, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.