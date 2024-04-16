Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ в случае возвращения РФ к своим обязательствам
США готовы отменить контрмеры по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и Россия вернется к соблюдению своих обязательств. Об этом говорится в докладе госдепартамента США.
«Соединенные Штаты заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и полностью внедрить СНВ-3, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему», – сказано в докладе.
Госдеп отметил, что Вашингтон не принимал контрмер в отношении центральных ограничений СНВ-3 и продолжает полностью соблюдать их.
Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между США и Россией в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Также предусматривались инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными при испытаниях новых типов ракет.
Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях спецоперации инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России. При этом, отметил президент, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.