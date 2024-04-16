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Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ в случае возвращения РФ к своим обязательствам

Ведомости

США готовы отменить контрмеры по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и Россия вернется к соблюдению своих обязательств. Об этом говорится в докладе госдепартамента США.

«Соединенные Штаты заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и полностью внедрить СНВ-3, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему», – сказано в докладе.

Госдеп отметил, что Вашингтон не принимал контрмер в отношении центральных ограничений СНВ-3 и продолжает полностью соблюдать их.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между США и Россией в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Также предусматривались инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными при испытаниях новых типов ракет.

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях спецоперации инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России. При этом, отметил президент, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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