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Лавров: Россия прекратила инспекции по ДСНВ из-за отсутствия доверия с США

Ведомости

Россия прекратила инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за отсутствия взаимного доверия с США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, договор СНВ-3 был выстроен таким образом, чтобы в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников.

«Остаются в силе все «потолки», которые эти договором предусмотрены. Но мы приостановили процесс инспекций, сохраняя приверженность <…> всем тем обязательствам, которые мы взяли на себя, подписывая этот договор», – подчеркнул Лавров.

По словам главы МИДа, инспекции как мера взаимного доверия были остановлены, потому что американцы «грубейшим образом растоптали» принципы, на которых зиждется договор.

«Какого-либо доверия между нами и Соединенными Штатами не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора: неделимость безопасностью, уважение озабоченностью в сфере безопасности друг друга, взаимное доверие и так далее», – объяснил Лавров.

Кроме того, Россия руководствуется практическими соображениями, с учетом того, что Киев атакует российские объекты с использованием западных вооружений.

«Возникает еще больше вопросов – зачем нужно вот так прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты? Может, для того, чтобы нацистский режим более прицельно атаковал наши соответствующие базы?» – задался вопросом руководитель внешнеполитического ведомства.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.

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В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в своем послании объявил, что Москва решила приостановить действие ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

6 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия больше не будет публиковать данные о своих стратегических ядерных силах даже после публикации данных американскими коллегами. Вашингтон с 1 июня прекратил передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, и отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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