Лавров: Россия прекратила инспекции по ДСНВ из-за отсутствия доверия с США
Россия прекратила инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за отсутствия взаимного доверия с США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, договор СНВ-3 был выстроен таким образом, чтобы в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников.
«Остаются в силе все «потолки», которые эти договором предусмотрены. Но мы приостановили процесс инспекций, сохраняя приверженность <…> всем тем обязательствам, которые мы взяли на себя, подписывая этот договор», – подчеркнул Лавров.
По словам главы МИДа, инспекции как мера взаимного доверия были остановлены, потому что американцы «грубейшим образом растоптали» принципы, на которых зиждется договор.
«Какого-либо доверия между нами и Соединенными Штатами не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора: неделимость безопасностью, уважение озабоченностью в сфере безопасности друг друга, взаимное доверие и так далее», – объяснил Лавров.
Кроме того, Россия руководствуется практическими соображениями, с учетом того, что Киев атакует российские объекты с использованием западных вооружений.
«Возникает еще больше вопросов – зачем нужно вот так прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты? Может, для того, чтобы нацистский режим более прицельно атаковал наши соответствующие базы?» – задался вопросом руководитель внешнеполитического ведомства.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в своем послании объявил, что Москва решила приостановить действие ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.
6 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия больше не будет публиковать данные о своих стратегических ядерных силах даже после публикации данных американскими коллегами. Вашингтон с 1 июня прекратил передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, и отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций.