Лавров: Россия прекратила инспекции по ДСНВ из-за отсутствия доверия с США

«Возникает еще больше вопросов – зачем нужно вот так прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты? Может, для того, чтобы нацистский режим более прицельно атаковал наши соответствующие базы?» – задался вопросом руководитель внешнеполитического ведомства.