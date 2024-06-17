Стоимость кампании Байдена против Трампа перед дебатами составила $50 млн

Байден и Трамп по-прежнему лидируют в общенациональных опросах. При этом Трамп по вынесения приговора имеел преимущество в штатах, от которых зависит исход выборов. По экономическим вопросам, таким как инфляция, у Трампа в целом более высокие оценки избирателей, чем у Байдена. Сразу после приговора, опрос показал, что 10% избирателей-республиканцев заявили, что они с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа в ноябре, что является значительным числом, учитывая тот небольшой перевес, который определяет исход президентских выборов в США.