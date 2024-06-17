Стоимость кампании Байдена против Трампа перед дебатами составила $50 млн
Новая рекламная кампания Джо Байдена стоимостью $50 млн перед первыми президентскими дебатами между кандидатами в президенты США 27 июня будет направлена на обвинения Дональда Трампа в тяжких преступлениях. Об этом пишет Reuters.
Агентство обращает внимание, что изначально Байден не хотел высказываться по этому вопросу, чтобы не ввязываться в юридические проблемы Трампа. Но теперь Байден выпустил 30-секундную рекламу «Характер имеет значение», в которой говорится, что «эти выборы проходят между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью», обозначая контраст между двумя кандидатами.
Байден и Трамп по-прежнему лидируют в общенациональных опросах. При этом Трамп по вынесения приговора имеел преимущество в штатах, от которых зависит исход выборов. По экономическим вопросам, таким как инфляция, у Трампа в целом более высокие оценки избирателей, чем у Байдена. Сразу после приговора, опрос показал, что 10% избирателей-республиканцев заявили, что они с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа в ноябре, что является значительным числом, учитывая тот небольшой перевес, который определяет исход президентских выборов в США.
Байден впервые назвал Трампа «осужденным преступником» на благотворительном вечере в Гринвиче (штат Коннектикут). Он сказал, что его предшественник представляет большую угрозу для Соединенных Штатов, если он займет президентский пост еще один срок.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в них ранее заявили Байден и Трамп.