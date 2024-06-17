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Стоимость кампании Байдена против Трампа перед дебатами составила $50 млн

Ведомости

Новая рекламная кампания Джо Байдена стоимостью $50 млн перед первыми президентскими дебатами между кандидатами в президенты США 27 июня будет направлена на обвинения Дональда Трампа в тяжких преступлениях. Об этом пишет Reuters.

Агентство обращает внимание, что изначально Байден не хотел высказываться по этому вопросу, чтобы не ввязываться в юридические проблемы Трампа. Но теперь Байден выпустил 30-секундную рекламу «Характер имеет значение», в которой говорится, что «эти выборы проходят между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью», обозначая контраст между двумя кандидатами.

Байден и Трамп по-прежнему лидируют в общенациональных опросах. При этом Трамп по вынесения приговора имеел преимущество в штатах, от которых зависит исход выборов. По экономическим вопросам, таким как инфляция, у Трампа в целом более высокие оценки избирателей, чем у Байдена. Сразу после приговора, опрос показал, что 10% избирателей-республиканцев заявили, что они с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа в ноябре, что является значительным числом, учитывая тот небольшой перевес, который определяет исход президентских выборов в США.

Байден впервые назвал Трампа «осужденным преступником» на благотворительном вечере в Гринвиче (штат Коннектикут). Он сказал, что его предшественник представляет большую угрозу для Соединенных Штатов, если он займет президентский пост еще один срок.

30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в них ранее заявили Байден и Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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