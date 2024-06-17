Постпред России заявил о блокировке Западом переговоров по ядерной сделке
Переговоры по восстановлению ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий; СВПД) блокируют США, Франция, Германия и Великобритания, а не Иран, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщается в Telegram-канале постпредства.
«Сейчас блокируют переговоры не иранцы, иранцы к ним готовы. Они заявляют о том, что если нужно, готовы вернуться за стол переговоров», – сказал Ульянов в комментарии для «Известий».
Постпред подчеркнул, что чем дольше «евротройка» и Штаты блокируют переговоры, «тем меньше шансов на их возобновление и, соответственно, достижение нужного результата». Западные участники переговоров, по его словам, «играют в странную игру» – они отказываются выполнять свою часть сделки, о которой «без пяти минут» договорились, при этом от Ирана требуют ее полного выполнения. Такой подход Ульянов назвал несерьезным и далеким от реальной политики.
В июне рамках повестки шестого заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление с призывом восстановить ядерную сделку. Страны напомнили, что неоднократно прилагали усилия для возобновления СВПД, в частности, участвовали в девяти раундах переговоров в Вене. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г.
Согласно заключенному в 2015 г. СВПД, Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. Но в 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без какого-либо результата.