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Постпред России заявил о блокировке Западом переговоров по ядерной сделке

Ведомости

Переговоры по восстановлению ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий; СВПД) блокируют США, Франция, Германия и Великобритания, а не Иран, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом сообщается в Telegram-канале постпредства.

«Сейчас блокируют переговоры не иранцы, иранцы к ним готовы. Они заявляют о том, что если нужно, готовы вернуться за стол переговоров», – сказал Ульянов в комментарии для «Известий».

Постпред подчеркнул, что чем дольше «евротройка» и Штаты блокируют переговоры, «тем меньше шансов на их возобновление и, соответственно, достижение нужного результата». Западные участники переговоров, по его словам, «играют в странную игру» – они отказываются выполнять свою часть сделки, о которой «без пяти минут» договорились, при этом от Ирана требуют ее полного выполнения. Такой подход Ульянов назвал несерьезным и далеким от реальной политики.

В июне рамках повестки шестого заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление с призывом восстановить ядерную сделку. Страны напомнили, что неоднократно прилагали усилия для возобновления СВПД, в частности, участвовали в девяти раундах переговоров в Вене. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г. 

Согласно заключенному в 2015 г. СВПД, Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. Но в 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без какого-либо результата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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