Глава Гагаузии Гуцул и лидер блока «Победа» Шор внесены в базу «Миротворец»
Глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул и лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор числятся в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец».
В базу внесены данные Гуцул и Шора, к карточке главы Гагаузии прикреплена фотография.
В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей, Россия неоднократно привлекала к этой проблеме внимание правозащитных структур.
Она напомнила, что в результате целенаправленного нападения 19 апреля был убит военный корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин, чьи данные были у «Миротворца». В 2022 и 2023 гг. погибли журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, имена которых также числились в украинской базе.
В феврале российские СМИ обратили внимание, что на сайте есть данные американского журналиста Такера Карлсона, который в том же месяце взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Из них следует, что гражданин США попал в базу еще 8 июня 2023 г. Причиной стало якобы участие Карлсона «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией».
В январе стало известно, что российского актера Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца» по причинам «сознательного нарушения границ Украины» и поддержки России.