Глава Гагаузии Гуцул и лидер блока «Победа» Шор внесены в базу «Миротворец»

В феврале российские СМИ обратили внимание, что на сайте есть данные американского журналиста Такера Карлсона, который в том же месяце взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Из них следует, что гражданин США попал в базу еще 8 июня 2023 г. Причиной стало якобы участие Карлсона «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией».