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Глава Гагаузии Гуцул и лидер блока «Победа» Шор внесены в базу «Миротворец»

Ведомости

Глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул и лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор числятся в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В базу внесены данные Гуцул и Шора, к карточке главы Гагаузии прикреплена фотография.

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей, Россия неоднократно привлекала к этой проблеме внимание правозащитных структур.

Она напомнила, что в результате целенаправленного нападения 19 апреля был убит военный корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин, чьи данные были у «Миротворца». В 2022 и 2023 гг. погибли журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, имена которых также числились в украинской базе.

В феврале российские СМИ обратили внимание, что на сайте есть данные американского журналиста Такера Карлсона, который в том же месяце взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Из них следует, что гражданин США попал в базу еще 8 июня 2023 г. Причиной стало якобы участие Карлсона «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией».

В январе стало известно, что российского актера Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца» по причинам «сознательного нарушения границ Украины» и поддержки России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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