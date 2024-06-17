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Выступавшая за сохранение русского языка министр культуры Латвии ушла в отставку

Ведомости

Министр культуры Латвии Агнесе Логина решила подать в отставку и покинуть свой пост. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«По личным причинам я решила оставить пост министра культуры. Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех тех, кто верил в нашу совместную работу. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества», – цитирует издание Логину.

Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 г. За это время министерство разработало руководство по медиаполитике, увеличило финансирование образовательных программ в сфере культуры, завершило ряд проектов по реконструкции и начало совершенствовать управление столичными подведомственными организациями.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что приняла отставку Логины и ожидает нового кандидата на пост министра культуры. По неофициальной информации, предложение занять этот пост получила парламентский секретарь министерства культуры Агнесе Лаце.

В конце мая Логина заявила, что попытки ограничить предвыборные дебаты – абсурд и угроза демократии в Латвии. До этого Центр государственного языка (VVC) Латвии раскритиковал решение телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента (ЕП) на русском языке. До этого Логина выступила за сохранение русскоязычных СМИ, поскольку «русский язык является одним из языков меньшинств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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