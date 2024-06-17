Выступавшая за сохранение русского языка министр культуры Латвии ушла в отставку
Министр культуры Латвии Агнесе Логина решила подать в отставку и покинуть свой пост. Об этом сообщает портал LSM.lv.
«По личным причинам я решила оставить пост министра культуры. Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех тех, кто верил в нашу совместную работу. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества», – цитирует издание Логину.
Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 г. За это время министерство разработало руководство по медиаполитике, увеличило финансирование образовательных программ в сфере культуры, завершило ряд проектов по реконструкции и начало совершенствовать управление столичными подведомственными организациями.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что приняла отставку Логины и ожидает нового кандидата на пост министра культуры. По неофициальной информации, предложение занять этот пост получила парламентский секретарь министерства культуры Агнесе Лаце.
В конце мая Логина заявила, что попытки ограничить предвыборные дебаты – абсурд и угроза демократии в Латвии. До этого Центр государственного языка (VVC) Латвии раскритиковал решение телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента (ЕП) на русском языке. До этого Логина выступила за сохранение русскоязычных СМИ, поскольку «русский язык является одним из языков меньшинств».