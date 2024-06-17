Выступавшая за сохранение русского языка министр культуры Латвии ушла в отставку

«По личным причинам я решила оставить пост министра культуры. Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех тех, кто верил в нашу совместную работу. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества», – цитирует издание Логину.