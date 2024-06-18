Зеленский подписал закон об общевойсковой подготовке школьников и студентов

8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца. В апреле Зеленский также подписал пакет законов об ужесточении правил призыва на военную службу. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов от мобилизации, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.