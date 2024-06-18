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Зеленский подписал закон об общевойсковой подготовке школьников и студентов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке учащихся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие поспособствует подготовке граждан Украины к «национальному сопротивлению». Зеленский подписал документ 17 июня, он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно утвержденным изменениям, общевойсковая подготовка будет проводиться для старшеклассников и студентов профессионально-технических учебных заведений в рамках учебного предмета «Защита Украины» и с помощью мероприятий, «направленных на военно-патриотическое воспитание». Разработку этой программы будет согласовывать минобороны страны.

8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца. В апреле Зеленский также подписал пакет законов об ужесточении правил призыва на военную службу. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов от мобилизации, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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