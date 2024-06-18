Зеленский подписал закон об общевойсковой подготовке школьников и студентов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке учащихся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие поспособствует подготовке граждан Украины к «национальному сопротивлению». Зеленский подписал документ 17 июня, он вступает в силу с сегодняшнего дня.
Согласно утвержденным изменениям, общевойсковая подготовка будет проводиться для старшеклассников и студентов профессионально-технических учебных заведений в рамках учебного предмета «Защита Украины» и с помощью мероприятий, «направленных на военно-патриотическое воспитание». Разработку этой программы будет согласовывать минобороны страны.
8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца. В апреле Зеленский также подписал пакет законов об ужесточении правил призыва на военную службу. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов от мобилизации, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.