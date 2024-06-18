Путин: семьи участников спецоперации должны быть в центре внимания

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI в., заявил он в ходе поездки. Глава государства также рассказал об успешном использовании российских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов.