Путин: семьи участников спецоперации должны быть в центре внимания
Семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, должны быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин.
«Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят», – сказал глава государства на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым (цитата по «РИА Новости»).
Регион активно поддерживает бойцов в зоне спецоперации и воспитывает «истинных патриотов», написал также Николаев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что сегодня Якутия представила президенту «патриотические проекты» региона, в том числе учебно-стрелковый центр «Сулус». Путину также рассказали о работе ТОР «Патриотическая», которая «способствует развитию производств, необходимых для нужд специальной военной операции, и приближению победы», добавил Николаев.
18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI в., заявил он в ходе поездки. Глава государства также рассказал об успешном использовании российских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов.