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Путин: семьи участников спецоперации должны быть в центре внимания

Ведомости

Семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, должны быть в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин.  

«Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят», – сказал глава государства на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым (цитата по «РИА Новости»).

Регион активно поддерживает бойцов в зоне спецоперации и воспитывает «истинных патриотов», написал также Николаев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что сегодня Якутия представила президенту «патриотические проекты» региона, в том числе учебно-стрелковый центр «Сулус». Путину также рассказали о работе ТОР «Патриотическая», которая «способствует развитию производств, необходимых для нужд специальной военной операции, и приближению победы», добавил Николаев.

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Развитие Дальнего Востока является «без всякого преувеличения» приоритетом для российской политики на весь XXI в., заявил он в ходе поездки. Глава государства также рассказал об успешном использовании российских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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