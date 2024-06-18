ГД приняла в первом чтении проект о предупреждениях за нарушения при госзакупках

Минфин России в конце апреля сообщил, что объем госзакупок в России в I квартале 2024 г. вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что в январе – марте 2024 г. на 4,6% увеличилось количество заключенных контрактов – до 944 900. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми.