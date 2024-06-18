ГД приняла в первом чтении проект о предупреждениях за нарушения при госзакупках
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении предупреждения за совершение некоторых правонарушений в сфере госзакупок и гособоронзаказа. Это следует из думской электронной базы.
Проектом предлагается назначать административное наказание в виде предупреждения за отдельные правонарушения в целях «сокращения числа лиц, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения административного штрафа, а также обеспечения превентивной функции законодательства».
Предупреждение вводится за нарушение установленных законодательством о госзакупках порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок, а также порядка их размещения в единой информационной системе. Согласно проекту, максимальный штраф за такое правонарушение может составить 10 000 руб. вместо нынешних 30 000 руб.
Авторы инициативы также предлагают ввести предупреждение за нарушения требований при направлении документов и информации для размещения в реестрах – штрафы предлагается установить в размере от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 руб. для кредитных организаций.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента правительством. Поправками дополняется Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Минфин России в конце апреля сообщил, что объем госзакупок в России в I квартале 2024 г. вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что в январе – марте 2024 г. на 4,6% увеличилось количество заключенных контрактов – до 944 900. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич говорил, что общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала увеличился в 160 раз и составил 2,2 млрд руб. в денежном объеме.