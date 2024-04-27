Объем госзакупок в России в I квартале 2024 года вырос на 7%

В ведомстве отметили, что в январе-марте 2024 г. на 4,6% увеличилось количество заключенных контрактов – до 944 900. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми. В 85 раз возросло число госзакупок у единственного поставщика в электронной форме.