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Объем госзакупок в России в I квартале 2024 года вырос на 7%

Ведомости

Объем госзакупок в России в I квартале 2024 г. вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минфин России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в январе-марте 2024 г. на 4,6% увеличилось количество заключенных контрактов – до 944 900. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми. В 85 раз возросло число госзакупок у единственного поставщика в электронной форме.

Ранее в апреле генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 г. увеличился в 160% раз и составил 2,2 млрд руб. в денежном объеме.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал «Ведомостям» об обновлениях в законодательстве о госзакупках. Так, властями планируется подробно прописать уточненный механизм офсетных контрактов – долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР.

29 февраля «Ведомости» писали, что государственные заказчики в 2023 г. резко нарастили закупки решений с искусственным интеллектом. По 44-ФЗ (заказы государственных и муниципальных структур) число закупок увеличилось почти в 2,5 раза, по 223-ФЗ (заказы госкомпаний) – более чем вчетверо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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