Объем госзакупок в России в I квартале 2024 года вырос на 7%
Объем госзакупок в России в I квартале 2024 г. вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минфин России в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в январе-марте 2024 г. на 4,6% увеличилось количество заключенных контрактов – до 944 900. Кроме того, на 53% увеличилось количество участников, которые являются самозанятыми. В 85 раз возросло число госзакупок у единственного поставщика в электронной форме.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал «Ведомостям» об обновлениях в законодательстве о госзакупках. Так, властями планируется подробно прописать уточненный механизм офсетных контрактов – долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР.
29 февраля «Ведомости» писали, что государственные заказчики в 2023 г. резко нарастили закупки решений с искусственным интеллектом. По 44-ФЗ (заказы государственных и муниципальных структур) число закупок увеличилось почти в 2,5 раза, по 223-ФЗ (заказы госкомпаний) – более чем вчетверо.