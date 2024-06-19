Во Львове прозвучали взрывы
Во Львове сработала система ПВО, взрывы были слышны в селе Малехов в пригороде. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
«Общественное» писало, что серия взрывов произошла во Львове. Позже издание со ссылкой на Садового уточнило, что атаковано было село Малехов. Ночью 19 июня в Львовской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.