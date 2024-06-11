В Кремле ответили на вопрос о законности ударов по электросетям Украины
В отдельных случаях электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу ударов по украинским электросетям.
«Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре. Но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», – сказал Песков.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, в стране уничтожено около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, за последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. В начале мая минэнерго страны оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре.
В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой. Подачу электричества не стали ограничивать только на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.