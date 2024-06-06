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Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

Ведомости

Минэнерго Украины обвинило Financial Times (FT) в работе в интересах России. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.

В украинском минэнерго обратили внимание на материал Financial Times (FT) о проблемах с выработкой электроэнергии на Украине. По утверждению ведомства, сообщение газеты имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы России.

«Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя», – говорится в заявлении.

Кроме того, достоверность информации под сомнение ставит использование ссылок на анонимные источники, отметили в минэнерго Украины. Утверждение неназванного представителя украинской власти о необходимости готовиться к «жизни в холоде и темноте» в министерстве сочли направленным на распространение страха и паники среди населения.

В заключение минэнерго призвало СМИ не распространять дезинформацию и не спекулировать «на чувствительной для общества теме».

5 июня FT со ссылкой на источники среди украинских властей сообщила, что жители Украины в январе 2025 г. смогут получать электричество от двух до четырех часов в сутки, если не будут приняты никакие меры. До наступления зимы украинцы также будут проводить большую часть дня без света, утверждалось в материале.

В конце мая депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что страна потеряла до 90% мощностей тепловых электростанций в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, на Украине работает только десятая часть станций: из 8000 МВт электроэнергии производится только 800. 5 мая минэнерго Украины оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре от ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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