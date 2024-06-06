Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

5 июня FT со ссылкой на источники среди украинских властей сообщила, что жители Украины в январе 2025 г. смогут получать электричество от двух до четырех часов в сутки, если не будут приняты никакие меры. До наступления зимы украинцы также будут проводить большую часть дня без света, утверждалось в материале.