Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию
Минэнерго Украины обвинило Financial Times (FT) в работе в интересах России. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.
В украинском минэнерго обратили внимание на материал Financial Times (FT) о проблемах с выработкой электроэнергии на Украине. По утверждению ведомства, сообщение газеты имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы России.
«Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя», – говорится в заявлении.
Кроме того, достоверность информации под сомнение ставит использование ссылок на анонимные источники, отметили в минэнерго Украины. Утверждение неназванного представителя украинской власти о необходимости готовиться к «жизни в холоде и темноте» в министерстве сочли направленным на распространение страха и паники среди населения.
В заключение минэнерго призвало СМИ не распространять дезинформацию и не спекулировать «на чувствительной для общества теме».
5 июня FT со ссылкой на источники среди украинских властей сообщила, что жители Украины в январе 2025 г. смогут получать электричество от двух до четырех часов в сутки, если не будут приняты никакие меры. До наступления зимы украинцы также будут проводить большую часть дня без света, утверждалось в материале.
В конце мая депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что страна потеряла до 90% мощностей тепловых электростанций в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, на Украине работает только десятая часть станций: из 8000 МВт электроэнергии производится только 800. 5 мая минэнерго Украины оценивало более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре от ударов.