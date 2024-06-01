Минэнерго Украины сообщило о повреждениях энергообъектов в пяти областях
На Украине атакованы энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано–Франковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», – уточнил Галущенко.
8 мая Галущенко заявил, что объекты энергетики подверглись атаке в шести областях Украины. Министр призвал украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно утром и вечером.
С начала спецоперации Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В апреле 2024 г. президент РФ Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.