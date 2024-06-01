Минэнерго Украины сообщило о повреждениях энергообъектов в пяти областях

С начала спецоперации Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В апреле 2024 г. президент РФ Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.