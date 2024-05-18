Минэнерго Украины сообщило о поврежденных энергообъектах в двух областях
В Полтавской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
Вечером планируются ограничения снабжения промышленных потребителей.
Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин 18 мая также сообщил о повреждении энергообъекта в регионе. Он уточнил, что пострадавших нет.
10 мая минэнерго Украины сообщило о зафиксированных повреждениях газопроводов высокого и среднего давления в Харьковской и Волынской областях.
В конце апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» также сообщал, что серьезные разрушения энергетической инфраструктуры в городе привели к тому, что он больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество и получает электроснабжение от других регионов. В связи с этим в Харькове введены графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.