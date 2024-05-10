Минэнерго Украины: в Харьковской и Волынской областях повреждены газопроводы

В конце апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» также сообщал, что серьезные разрушения энергетической инфраструктуры в городе привели к тому, что он больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество и получает электроснабжение от других регионов. В связи с этим в Харькове введены графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.