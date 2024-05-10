Минэнерго Украины: в Харьковской и Волынской областях повреждены газопроводы
В Харьковской и Волынской областях зафиксированы повреждения газопроводов высокого и среднего давления, 995 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
В частности, газопровод высокого давления был поврежден в одном из населенных пунктов Харьковского района. Без газоснабжения остались 684 абонента. В городе Купянске также обнаружены повреждения конструкции. В результате прекращено газоснабжение 72 абонентов.
В одном из населенных пунктов Луцкого района Волынской области был поврежден газопровод среднего давления, сообщило минэнерго Украины. Без газоснабжения остались 239 абонентов. В ведомстве утверждают, что повреждения конструкций в указанных регионах образовались в результате обстрелов и боевых действий.
В конце апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» также сообщал, что серьезные разрушения энергетической инфраструктуры в городе привели к тому, что он больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество и получает электроснабжение от других регионов. В связи с этим в Харькове введены графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.